Десятки жертв за два дні: Росія посилила криваві атаки на мирне населення, - NYT

Російські атаки на Краматорськ, Прилуки та Київ забрали життя десятків людей. Серед загиблих – п’ятеро дітей.

Російські атаки на українські міста призводять до дедалі більших втрат серед цивільного населення. У Краматорську на сході України внаслідок удару по приміському автобусу загинули щонайменше 30 людей. За день до цього російська ракета зруйнувала житловий будинок у Прилуках, забравши життя 22 людей, зокрема п’ятьох дітей, пише The New York Times.

Удар по автобусу в Краматорську

У четвер після російської атаки на Краматорськ від приміського автобуса залишився лише обвуглений металевий каркас. Він стояв під пошкодженою захисною сіткою, призначеною для захисту цивільних від російських безпілотників, поблизу зруйнованих житлових будинків.

За даними місцевих чиновників, унаслідок удару загинули щонайменше 30 людей. Рятувальники на місці події надавали допомогу пораненим і збирали фрагменти тіл.

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що російські військові навмисно атакують цивільне населення.

"Для них автобус з пасажирами є привабливою ціллю саме тому, що один удар може вбити якомога більше людей", – наголосив він.

У Прилуках загинули 22 людини

За день до атаки на автобус російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Прилуках. Загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Унаслідок удару були знищені цілі родини.

Президент України Володимир Зеленський відвідав місто та зустрівся з рятувальниками й родинами загиблих. Прилуки розташовані приблизно за 320 км від будь-якої зони бойових дій.

Під час виступу біля зруйнованого будинку Зеленський заявив, що Росія шукає способи посилити свою перевагу в повітрі та тероризувати українців.

Він також попередив, що Китай розробляє технологію, яка має конкурувати із супутниковою мережею "Старлінк", і планує передати її Росії. Президент закликав США дозволити Україні використовувати "Старлінк" для атак на російські ракетні та безпілотні пускові установки на території РФ.

Коментуючи удар по Прилуках, Зеленський сказав: "Ось такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей".

Росія нарощує повітряні атаки

За даними українських Повітряних сил, у вересні Росія запустила по цілях в Україні близько 3500 реактивних безпілотників. Для порівняння, у червні їх було приблизно 350.

Росія також розширює арсенал реактивних дронів, збільшує дальність польоту керованих авіабомб і застосовує засоби зв’язку, які дають змогу дистанційно спрямовувати боєприпаси для ударів із відстані в сотні миль.

У четвер уранці один із реактивних безпілотників влучив у магазин у центрі Києва. За даними міської влади, троє людей загинули, ще 14 отримали поранення. Атака сталася наступного дня після масштабного бомбардування, під час якого по всій країні загинули щонайменше 30 людей, зокрема шестеро – у столиці.

Окрему загрозу становлять керовані авіабомби, які російська армія використовує поблизу лінії фронту. За даними українських військових, у серпні Росія скинула рекордні 8700 таких бомб по військових і цивільних цілях.

Знищення літаків, які запускають ці боєприпаси, або складів їхнього зберігання залишається одним із небагатьох надійних способів протидії таким ударам.

На підконтрольній Україні Донеччині залишаються тисячі дітей

Епіцентром бойових дій залишається Донецька область, де Росія активно застосовує керовані авіабомби. Україна продовжує контролювати частину регіону, зокрема Краматорськ і Слов’янськ – міста, що входять до поясу укріплених територій.

За даними місцевої влади, на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються близько 93 тисяч цивільних жителів, серед них – понад 4200 дітей.

Атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня російські війська завдали удару керованою авіабомбою поблизу багатоповерхового житлового будинку в Запоріжжі.

На відео, поширених у мережі, видно сильно пошкоджену житлову багатоповерхівку та легкові автомобілі, що палають поблизу будинку. Загинув 50-річний чоловік. Поранень дістали жінка та чоловік, - вони мають легкий ступінь тяжкості.

Крім того, вночі російські війська атакували Івано-Франківськ безпілотником. Внаслідок атаки загинув чоловік, який працював сторожем пошкодженої будівлі. На місці події працюють екстрені служби.

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