Путін разом з повномасштабною війною розпочав розвал Росії, кажуть у РНБО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов попередив, що в Росії буде ще більше інцидентів, схожих на сьогоднішні рейди бійців, які воюють на боці України.

Так він прокоментував рейд "Свободи Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" на територію РФ. "Мають право громадяни Росії перебувати на своїй території, мають право зробити свій вибір, це їх особисте право. Інша справа, що там зараз засіла тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому продиху. І вони борються за те, щоб була інша країна, щоб була свобода," - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Секретар РНБО упевнений, що це - лише початок. Він зазначив, що російський диктатор Путін разом з початком повномасштабної війни запустив і розвал Росії.

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"Там такого буде дуже і дуже багато. Якщо Путін і його кліка вважають, що у них там все гаразд, то вони глибоко помиляються... Це була катастрофічна помилка Путіна, і це йому не минеться. Він за все це буде відповідати, у тому числі і перед тим російським народом, який стоїть на боці світл", - додав Данілов.

Нагадаємо, президент України Воломир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що сьогодні він отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. "Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність - це реальне наближення безпеки для всіх", - зазначив він.

Атаки на Росію 12 березня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі низку російських регіонів масовано атакували безпілотні літальні апарати, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на нафтобазі в місті Орел.

Вдень в Івановській області впав та розбився російський військово-транспортний літак Іл-76, екіпаж загинув.

Також стало відомо, що Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон" перетнули російський кордон та зайшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

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