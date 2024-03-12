За словами Юсова, зараз на території РФ тривають запеклі бойові дії.

Українська сторона не контролює операції "Свободи Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" на території РФ, заявив в ефірі "Радіо свободи" представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Йдеться про громадян російської федерації. І так, легіон "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірський батальйон" – це структури, які на території РФ діють автономно та незалежно, виконуючи свої суспільно-політичні задачі. Зрештою, вони в себе вдома. Це вже не перша операція цих підрозділів на території РФ. І зараз мова може йти про спільні спецоперації цих суміжних підрозділів на території Курської та Білгородської областей", – сказав Юсов.

Крім того, він сказав, що поки що рано говорити про мету цієї операції, але згодом про неї можуть повідомити самі бійці.

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"Стосовно мети, то всі ці підрозділи ведуть активну публічну діяльність і ми вже чуємо заяви від них і будуть ще. Думаю, вони самі належним чином це прокомунікують і прокоментують. Зараз відомо про запеклі бойові дії, про відступ на окремих ділянках окупаційної армії путінського режиму", – розповів представник ГУР.

За словами Юсова, російські добровольчі угруповування, які виступають на боці Києва, узгоджують із Силами оборони тільки ті операції, які відбуваються на території України.

"На своїй території вони можуть робити все потрібне і в даній ситуації відстоювати свої громадянсько-політичні права і звільняти свою країну від диктатури. На території України точиться повномасштабна війна вже понад два роки. І йдеться зокрема й про трофейну зброю й перетрофейну. Якщо ж ми говоримо про дії в складі Сил оборони, то звичайно, йдеться про українську зброю. Жодних таємниць тут немає", – зазначив Юсов.

На запитання, чому ці підрозділи можуть вільно перетинати російський кордон, представник ГУР відповів: "Тут питання не до того, як охороняють, а до того, як окремі підрозділи планують свої операції. І їм вдається, навіть попри те, що ворог рапортує про те, що все захищено та під контролем – їм вдається знову і знову повертатися додому та реалізовувати свої задачі".

Спецоперація на території РФ: що відомо

Сьогодні зранку стало відомо, що легіон "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції.

Повідомлялося, що вони взяли під свій контроль прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області, у Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій.

У легіоні "Свобода Росії" заявили, що вони "йдуть на вибори", а Сибірський батальйон закликав росіян "ігнорувати вибори".

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