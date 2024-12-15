Росія атакувала Україну 'шахедами': в Миколаєві прогримів вибух

Дронова атака російських окупантів почалася з вечора вчорашнього дня і тривала усю ніч.

Російські окупанти масовано атакують Україну групами ударних безпілотників типу "Shahed".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російська дронова атака розпочалася ще увечері 14 грудня. Дрони рухалися північними, східними, а згодом і південними та частиною центральних регіонів.

Вночі атака окупантів продовжилася. Опівночі Повітряні сили повідомили про рух БПЛА:

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на Житомирщині рухається у напрямку Старокостянтинова;

на півночі Чернігівщини, курс західний;

на півночі Сумщини, курс північний;

на півдні Сумщини курс на південь;

на півночі Полтавщини, курс південний;

на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода зі сходу.

Крім того, близько 03:00 ПС оголосили про загрозу застосування балістики. Спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Тоді фіксували "шахеди" на півночі Миколаївщини, курс північний та східний.

Вранці БпЛА летіли в районі Чорноморського біосферного заповідника, курс північно-західний (Одеса).

Кілька хвилин тому в Миколаєві прогримів вибух. Це підтвердив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Інформацію уточнюємо", - додав він.

"Поки без деталей, служби виїхали на місце", - згодом уточнив він.

Інші дронові атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня РФ здійснила масовану атаку на Україну. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що ця атака російських окупантів стала для Прикарпаття наймасованішою за весь час російсько-української війни. Під ворожим прицілом були об’єкти критичної інфраструктури. В області зафіксовані влучання.

Атаки зазнала Одеса та передмістя. Пошкоджено ангар та автівки транспортного підприємства.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що цим обстрілом російські загарбники показали "мирний" план диктатора Володимира Путіна, який полягає у тому, аби знищити все в Україні.

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