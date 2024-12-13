Чергова атака російських окупантів в основному була націлена на об’єкти енергетики України.

Українським захисникам неба під час масованої комбінованої російської атаки вдалося збити 81 ворожу ракету та 80 дронів, ще 105 дронів не досягли цілей.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram, із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня 2024 року противник здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, російські загарбники запустили наступні засоби ураження:

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область);

- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Брянської області та тимчасово окупованого Криму);

- 1 балістична ракета KN-23 (з Брянської обл.);

- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (з Волгоградської обл.);

- 24 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

- 7 крилатих ракет "Іскандер-К" (з Воронезької та Ростовської обл.);

- 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 (з повітряного простору над окупованою частиною Луганщини);

- 193 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та Міллєрово.

При цьому, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали винищувачі F-16.

Як наголосили у Повітряних силах ЗСУ, станом на 11.30 підтверджено збиття:

- 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

- 1 балістичної ракети "Іскандер-М";

- 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в росію, ще один – в Білорусь.

"Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України", - йдеться у повідомленні.

Масована атака окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що сьогоднішня атака російських окупантів стала для Прикарпаття наймасованішою за весь час російсько-української війни. Під ворожим прицілом були об’єкти критичної інфраструктури. В області зафіксовані влучання.

Атаки зазнала Одеса та передмістя. Пошкоджено ангар та автівки транспортного підприємства.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що цим обстрілом російські загарбники показали "мирний" план диктатора Володимира Путіна, який полягає у тому, аби знищити все в Україні.

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