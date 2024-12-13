У міській раді попередили, що уроки почнуться після відбою.

Російські окупанти з ранку атакують Одесу ракетами, в місті зникло світло та вода.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці під час повітряної тривоги в місті було чутно кілька вибухів. У Повітряних силах ЗС України наголосили, що на Одесу ворог запустив ракети з півночі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов звернулися до жителів міста та області з проханням перебувати в укриттях.

Згодом в будинках зникло світло, багато жителів у соціальних мережах повідомляють про зникнення води. Також люди пишуть, що на вулицях "завмер" електротранспорт. Що стало причиною - влучання чи екстрені відключення - поки невідомо.

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Директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич звернулася до батьків з заявою про дотримання вимог безпеки.

"Не ходимо по вулицях під час тривог з дітьми", - наголосила вона.

Посадовиця додала, що уроки мають починатися після відбою

"Перша зміна - дистанційно, якщо школа включає очне у разі відбою - буде час дійти до неї. Якщо вже вийшли і прийшли в школу чи садочок - приймуть. Будь ласка, повідомте вихователям, чи приведете дитину після відбою, щоб розрахували їжу", - зазначила чиновниця.

Атака на Україну

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, армія РФ завдає масованого удару по Україні. До загрози від "шахедів" приєднались авіація та флот. Близько 3:23 зафіксовано зліт декількох Ту-95мс з аеродрому "Оленья". Повідомлялося, що групи ракет зафіксовані в напрямку Київщини, Миколаївщини, Сумщини, Харківщині, Полтавщини, Сумщини, Закарпаття, Одещини тощо. Також стало відомо, що на Одесу та Харків ворог запустив балістику.

В Укренерго заявили про обмеження застосування електроенергії, стало відомо про превентивні відключення світла на півдні.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, ціллю стала українська енергетика.

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