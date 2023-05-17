Зазначається, що подібні атаки можуть навіть піти на користь Україні.

Росія може застосовувати масштабні повітряні атаки по Україні з метою змусити Київ відкласти початок довгоочікуваного контрнаступу.

Як пише CNN з посиланням американського чиновника, обізнаного з ситуацією, останнім часом російські війська почали витрачати більше снарядів, ніж зазвичай. Так ворог намагається збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

Джерело видання зазначило, що РФ здійснила масштабніші повітряні атаки по Україні одночасно з кількох напрямків. Окупанти цілили по центрах управління в Києві та інших важливих місцях.

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"Росія, можливо, почала масштабні атаки, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ, сказав чиновник. Але Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи високий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними країнами", – йдеться у матеріалі.

При цьому зазначається, що подібні атаки можуть навіть піти на користь Україні, адже Росія витрачає обмежені запаси високоточних снарядів.

Атаки РФ по Україні

Протягом останніх тижнів окупанти суттєво збільшили кількість і частоту повітряних атак по Україні. Під час атаки вночі 16 травня ворог застосував ракети "Кинджал", "Калібр" та інші. Усі вони були збиті засобами ППО. Зазначається, що на цю атаку країна-агресорка витратила майже $120 мільйонів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про нестандартні прийоми та напрямки атак по Україні з боку РФ. За неперевіреною інформацією, деякі дрони ворог може запускати з катапульт.

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