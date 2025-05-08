Крім повідомлень українських ВПС про два запуски керованих бомб, не було даних про запуск російських безпілотників або ракет.

Триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним, набуло чинності сьогодні вранці.

Над великими містами України настав спокій, на відміну від кількох ночей потужних атак російських безпілотників і балістичних ракет, пише Reuters.

Військово-повітряні сили України повідомили, що після початку режиму припинення вогню, оголошеного Кремлем, російські літаки двічі запускали керовані бомби по Сумській області на півночі України. Інформації про пошкодження не надходило.

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Окрім повідомлень українських ВПС про два запуски керованих бомб, не було повідомлень про те, що сьогодні вранці на українські міста летять російські безпілотники чи ракети.

Під ранок у Києві було тихо, на відміну від 24 годин тому, коли місто стрясали вибухи від хвиль російських повітряних атак.

Щодо того, чи настала пауза в боях на лінії фронту між російськими та українськими військами, поки що не зрозуміло, однак, за даними джерел Reuters, сьогодні рано-вранці звуків бою не чути.

Нагадаємо, що Україна не взяла на себе зобов'язання дотримуватися кремлівського режиму припинення вогню, назвавши це хитрістю Путіна, щоб створити враження, що він хоче закінчити війну.

Цього тижня Україна почала серію атак безпілотників на Москву, що призвело до закриття аеропортів у російській столиці та припинення польотів авіалайнерів.

Російське припинення вогню

Російське припинення вогню до 80-ї річниці Перемоги над фашизмом набуло чинності опівночі.

На військовий парад на Красній площі до володаря Кремля приїде глава Китаю Сі Цзіньпіна та інші президенти. Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що загалом приїдуть майже три десятки іноземних лідерів.

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