Наразі немає відомостей про постраждалих унаслідок удару супротивника з повітря.

Сьогодні, 13 лютого, російська загарбницька армія атакувала Одесу ракетою Х-59.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог спрямував по Одесі цю керовану авіаційну ракету з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря. "Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті із моря до міста. Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі з метою убезпечення місцевих жителів на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Як запевняють військові, зараз постраждалих людей не зафіксовано.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно РФ атакувала Одещину, є влучання по припортовій інфраструктурі. Зокрема, окупанти запускали БПЛА типу Shahed-131/136 з інтервалами - трьома хвилями тривалістю півтори, дві з половиною і знов півтори години.

Першу атаку (9 БПЛА) оборонці відбили на 100%. Однак тоді уламок БПЛА пошкодив технічну споруду припортової інфраструктури. Поранення отримав працівник підприємства. Далі ворог поцілив дронами по припортовій інфраструктурі Подунав’я - запустив 12 безпілотників. Там ворожі дрони поцілили в припортові об’єкти, поранено 3 працівників.

Водночас постраждала цивільна інфраструктура міста Ізмаїл. Ударом зачепило технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, розтрощено дорогу та кілька машин. У кількох житлових будинках українців повибивало вікна, постраждали фасади, дахи тощо.

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