Повітряна тривога все ще лунає. Залишайтеся в укриттях.

Вранці 11 жовтня російські окупанти продовжили ракетний терор України. Під удар потрапила Київська область. Працює ППО.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, в одному з районів області силами ППО збито ракету. При цьому повітряна тривога все ще продовжувала лунати.

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Кілька хвилин тому Кулеба повідомив, що українські воїни збили ще одну ракету на Київщині. Тривога триває. Залишаємося в укриттях.

Масований ракетний удар РФ

Вранці 11 жовтня у Хмельницькій та Одеській областях лунають вибухи, працює українська система протиповітряної оборони.

Вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

У відповідь на ескалацію конфлікту американський президент Джо Байден наголосив, що ракетний терор Путіна не похитне підтримку США України. У вечірній розмові з Зеленським головною темою була передача сучасних систем ППО.

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