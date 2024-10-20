Раніше експерти скаржилися, що цей безпілотник становить серьйозну проблему для ЗСУ.

Українські десантники збили новітній російський безпілотник "Орион", який може виконувати і розвідувальні, і ударні задачі. Як повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ, російський аналог "Байрактара" примусово приземлили бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Зазначається, що небезпечний безпілотник знешкодили на підконтрольній Україні території Курської області. Ворожу "пташку" вполювали за допомогою зенітного ракетного комплексу "Стріла-10".

"Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєнні чотири ракети класу "повітря – земля" – може наносити вогневе ураження по наземних цілях", – зазначили у прес-службі ДШВ.

Що відомо про російський безпілотник "Орион"

"Орион" — це середньовисотний безпілотний літальний апарат великої тривалості польоту, розроблений компанією "Кронштадт". Його основне призначення — розвідувальні та ударні місії.

"Орион" має здатність нести озброєння "повітря-земля", включаючи високоточні ракети та бомби, а також виконувати тривалі польоти до 24 годин. Дрон може досягати висоти до 7,5 км і нести корисне навантаження до 200 кг. Він використовується для спостереження, знищення наземних цілей і забезпечення військових операцій розвідувальними даними в режимі реального часу.

Російська армія активно застосовує "Орион" у конфліктах, зокрема в Сирії та в рамках російсько-української війни, для ударних операцій та спостереження.

Найближчими аналогами "Ориона" є турецький "Байрактар", іранський Shahed 129 та американський MQ-1B Predator.

Вас також можуть зацікавити новини: