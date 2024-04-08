На його думку, така практика з боку ЗСУ буде поширеною.

Ворожий комплекс РЕБ "Поле-1" у населеному пункті Великі Копані, що у Херсонській області, було знищено системою GLSDB, яка випускається з HIMARS. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Цей комплекс є масштабним зразком, який досить широко представлений у збройних силах РФ. Але бачимо досить ефективне знищення таких зразків на полі бою, такі випадки непоодинокі. Однак цей випадок є унікальний тим, що здійснюється, як оцінюють експерти, за допомогою Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB, бомба малого діаметра наземного запуску - ред.). Це система, яка випускається з HIMARS і має дальність понад 100 км", - пояснив експерт.

Він наголосив, що така система має точне точкове влучання з відхиленням до 30 сантиметрів. Згурець зауважив, що під час такої роботи важливо поєднувати і засоби розвідки, адже необхідно вираховувати чітке розташування цього російського комплексу РЕБ.

"Коли цей ворожий комплекс зупинився під час пересування, його було уражено за допомогою GLSDB. Думаю, що така практика з нашого боку буде поширена. Відповідно, такі ціннісні цілі для противника будуть знищуватися у більшому масштабі, що зменшуватиме ефективність використання російської захисної парасольки РЕБ і дозволить діяти нашим FPV-дронам меншої дальності, аби знищувати інші ворожі цілі, які б мали прикривати ці комплекси РЕБ", - підкреслив фахівець.

Удари по ворожій техніці: останні новини

Як писав УНІАН, українські військові ефектно знищили мінометну позицію та живу силу ворога на одному з напрямків фронту. Ворожу техніку було виявлено під час розвідувальних дій на одній з операційних ділянок.

Водночас ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що ЗСУ знищили рекордну кількість техніки росіян на фронті.

"Це просто про нарощування нами кількості FPV-дронів. Абсолютна більшість автомобільної техніки вражена саме нашими дронщиками. І насправді все дуже просто. У нас тепер просто вистачає дронів не тільки на бронетехніку, але й на звичайну колісну техніку. Більш того, на колісну техніку годяться майже всі види наших FPV-дронів, включно з дуже невеликими скидами. Чи скидами, чи, якщо ми говоримо про дрони-камікадзе, то це називається бойовою частиною", - пояснив експерт.

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