У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначають, що Росія навмисно провокувала загострення обстановки на Донбасі з метою визначення реакції України та її партнерів.
Про це йдеться у розміщеному на сайті Міністерства оборони зведенні прес-служби МОУ щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія нарощує гібридну агресію проти України, комбінуючи силові і пропагандистські форми та методи для реалізації своїх загарбницьких цілей", - мовиться у дописі.
Зокрема, цього тижня агресором інтенсивно поширювалися відеоматеріали про рух російських ешелонів з військовою технікою у бік кордонів з Україною, демонструвалися прольоти російських бойових гелікоптерів та літаків, та їх готовність до негайного застосування.
"Водночас, російські окупаційні адміністрації наполегливо "рекомендували" жителям тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях тримати всі документи при собі на випадок стрімкого загострення ситуації з вини України. Крім того, поширювались чутки про нібито планування евакуації літніх осіб, жінок та неповнолітніх дітей на територію Ростовської області (РФ)", - повідомили у розвідці.
Наголошується, що в такий спосіб Росія "спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовності спільно протистояти російській збройній агресії".
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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