Окупанти на тимчасово окупованих територіях поширювали чутки про нібито плани евакуювати літніх осіб, жінок та неповнолітніх до Ростовської області.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначають, що Росія навмисно провокувала загострення обстановки на Донбасі з метою визначення реакції України та її партнерів.

Про це йдеться у розміщеному на сайті Міністерства оборони зведенні прес-служби МОУ щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія нарощує гібридну агресію проти України, комбінуючи силові і пропагандистські форми та методи для реалізації своїх загарбницьких цілей", - мовиться у дописі.

Зокрема, цього тижня агресором інтенсивно поширювалися відеоматеріали про рух російських ешелонів з військовою технікою у бік кордонів з Україною, демонструвалися прольоти російських бойових гелікоптерів та літаків, та їх готовність до негайного застосування.

"Водночас, російські окупаційні адміністрації наполегливо "рекомендували" жителям тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях тримати всі документи при собі на випадок стрімкого загострення ситуації з вини України. Крім того, поширювались чутки про нібито планування евакуації літніх осіб, жінок та неповнолітніх дітей на територію Ростовської області (РФ)", - повідомили у розвідці.

Наголошується, що в такий спосіб Росія "спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовності спільно протистояти російській збройній агресії".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Тетяна Поляковська