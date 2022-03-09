Росіяни вже втратили від 8 до 10% військової техніки, яка була стягнута для вторгнення в Україну.
Про це повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки.
За оцінками США, ця техніка наразі знищена або виведена з ладу.
Йдеться про танки, літаки, артилерію й інше військове майно.
Минулого тижня американська розвідка повідомляла про втрати від 3% до 5% одиниць техніки РФ в Україні.
Україна втратила такий же відсоток свого майна.
Раніше у Міноборони США заявили, що Росія випустила в Україні понад 625 ракет і задіяла майже всю підготовлену бойову міць.
Станом на ранок 7 березня було відомо, що, за оцінками Пентагону, Російська Федерація з початку війни випустила по Україні 600 ракет. Крім того, загарбники використовували 95% накопиченої на кордонах потужності.