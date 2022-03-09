Йдеться про танки, літаки, артилерію й інше військове майно.

Росіяни вже втратили від 8 до 10% військової техніки, яка була стягнута для вторгнення в Україну.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки.

За оцінками США, ця техніка наразі знищена або виведена з ладу.

Йдеться про танки, літаки, артилерію й інше військове майно.

Минулого тижня американська розвідка повідомляла про втрати від 3% до 5% одиниць техніки РФ в Україні.

Україна втратила такий же відсоток свого майна.

Раніше у Міноборони США заявили, що Росія випустила в Україні понад 625 ракет і задіяла майже всю підготовлену бойову міць.

Станом на ранок 7 березня було відомо, що, за оцінками Пентагону, Російська Федерація з початку війни випустила по Україні 600 ракет. Крім того, загарбники використовували 95% накопиченої на кордонах потужності.

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