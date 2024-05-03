Росія 'трястиме' Україну тришаровим планом дестабілізації, - ГУР

Найголовнішим аспектом цього планує є саме військовий.

Росія готується застосувати "тришаровий" план дестабілізації України. Це станеться вже у травні. Він передбачає військову, дезінформаційну та міжнародну складові.

Про це повідомив заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький виданню The Economist. За його словами, основним фактором є військовий.

Як зазначив представник ГУР, знадобляться тижні для того, щоб допомога США надійшла в Україну. Втім, вона навряд чи зрівняє сили на фронті.

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Другою складовою плану є дезінформаційна кампанія, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. Українська Конституція дозволяє безстрокове подовження його дії у воєнний час, але опоненти вже наголошують на його вразливості.

Третя частина плану - кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.

"Вони будуть трясти ситуацію, як зможуть", - зазначив Скібіцький.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Росія зосередилася на кількох напрямках Донбасу.

Найбільше штурмів відбулося на Авдіївському напрямку. Там росіяни атакували 50 разів. Під Бахмутом загарбники здйснили 22 спроби прориву оборони ЗСУ.

В ГУР заявили, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області. Росія, ймовірно, збільшить угрупування військ для цих операцій, але цього буде недостатньо для взяття великого міста.

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