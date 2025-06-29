Серед постраждалих - одна дитина.

У Смілі Черкаської області триває ліквідація наслідків нічної масштабної ракетно-дронової атаки на місто.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець. "Маємо шістьох потерпілих. З них - одна дитина. Їм надають необхідну допомогу", - деталізував голова ОВА.

Він додав, що в місті розгорнутий оперативний штаб.

Відео дня

"За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій. Наразі триває обстеження. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди", - повідомив Табурець.

Нічна атака на Україну

Росіяни завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами, внаслідок чого в багатьох областях пролунали вибухи.

Повітряну тривогу оголосили спочатку в кількох областях, а потім по всій країні. Тривога тривала всю ніч, відбої почали давати тільки о 5 ранку.

Під ударом окупантів опинилися кілька західних областей, Миколаївська та Черкаська області.

Під ранок Табурець повідомляв, що внаслідок масованого удару є пошкодження цивільної інфраструктури в Черкаській області, однак на той час деталей прильотів не було, як і даних про поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: