У Смілі Черкаської області триває ліквідація наслідків нічної масштабної ракетно-дронової атаки на місто.
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець. "Маємо шістьох потерпілих. З них - одна дитина. Їм надають необхідну допомогу", - деталізував голова ОВА.
Він додав, що в місті розгорнутий оперативний штаб.
"За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій. Наразі триває обстеження. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди", - повідомив Табурець.
Нічна атака на Україну
Росіяни завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами, внаслідок чого в багатьох областях пролунали вибухи.
Повітряну тривогу оголосили спочатку в кількох областях, а потім по всій країні. Тривога тривала всю ніч, відбої почали давати тільки о 5 ранку.
Під ударом окупантів опинилися кілька західних областей, Миколаївська та Черкаська області.
Під ранок Табурець повідомляв, що внаслідок масованого удару є пошкодження цивільної інфраструктури в Черкаській області, однак на той час деталей прильотів не було, як і даних про поранених.