Росія відновила штурми під Покровськом, як на початку активної фази, - військовий

Ворожі штурми та спроби закріпитись на українських позиціях тривають з високою інтенсивністю.

Російська армія знову активізувалася на Покровському напрямку і повернулася до тактики жорстких штурмів, як на початку активної фази наступальної кампанії.

Про це заявив начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль в етері канану "КИЇВ24". За його словами, росіяни намагаються штурмувати українські позиції під прикриттям дронів.

"Ворог активізувався. Він почав частіше штурмувати, як на початку активної фази на Покровському напрямку - знову група за групою. Почали більше використосувати FPV-дрони з артилерією. Вони можуть дуже щільно обстрілювати наші позиції артилерією. Одразу працюють паралельно FPV-дрони, а за ними йде піхота. Дуже важко стримувати ворога таким напливом", - сказав Коваль.

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Окупанти щодня намагаються прорвати оборону ЗСУ. Бійці виявляють ворога та знищують. Втім, ворожі штурми та спроби закріпитись на українських позиціях тривають.

Ситуація біля Покровська - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2024 року росіяни досягли передмість міста Покровськ і там вони зіткнулися зі "справжньою стіною українських безпілотників". В кінці лютого російський наступ на Покровськ продовжував затягуватися.

Водночас, ЗСУ перейшли до певних контратак. Сили оборони навіть потроху почали звільняти деякі населені пункти.

У "Хортиці" заявили, що російські окупаційні війська відновлюють спроби з покращення положення біля Покровська на Донеччині.

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