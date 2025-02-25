Наприкінці минулого року росіяни досягли передмість міста і там вони зіткнулися зі "справжньою стіною українських безпілотників".

Російський наступ на Покровськ, місто-фортецю, що охоплює цілу лінію міських поселень, які простягаються на північ через східну Україну, "продовжує затягуватися". Про це пише аналітик аналітик Forbes Девід Акс.

За даними Conflict Intelligence Team, українські бригади нещодавно контратакували за кілька миль на південь від Покровська, відбивши територію навколо села Лисівка і збільшивши оборонний буфер навколо самого міста. Успішна операція послідувала за аналогічною українською контратакою на початку цього місяця на західній стороні Покровська.

"Російські наступи навколо села Баранівка біля Покровська, спростовують загальний спад у російській удачі на осі між руїнами Авдіївки та Покровська. Понад рік ця вісь займала важливе місце в російських військових планах", - пише аналітик.

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Зазначається, що наприкінці минулого року росіяни досягли передмість міста і там вони зіткнулися зі "справжньою стіною українських безпілотників". За даними CIT, російські джерела "приписують [російське] уповільнення зростаючій концентрації українських сил, зокрема підрозділів безпілотників".

За словами експерта, ефективне українське глушіння радіосигналів часто збиває все, крім найкращих російських безпілотників: оптоволоконних моделей, які не покладаються на радіо. Щоб придушити російські оптоволоконні безпілотники, якими керують за допомогою довгих кабелів, що розмотуються, українські групи безпілотників навколо Покровська навчилися виявляти довгі волокна, що відбивають сонце.

Важливо, що українські безпілотники не тільки вимотують передові сили ворога, а й літають на багато кілометрів позаду лінії фронту, щоб полювати на російські вантажівки з постачанням, які пробираються дорогами в бік Покровська. Ці "дорожні різаки" перетворили одну важливу російську лінію постачання - дорогу Очеретино-Прогрес - на цвинтар російських вантажівок, фургонів, автомобілів і всюдиходів.

"Дорожні різаки" часто націлюються на одні й ті самі вузькі місця, вражаючи одну машину за іншою і створюючи купи уламків, що заважають руху. Ці атаки "значно ускладнили логістику [російських збройних сил]", - зазначив CIT.

Відчувши поразку, РФ переключається на інші цілі, пояснив Український центр оборонних стратегій:

"Російське командування основну увагу зосереджує не на Покровському, а на Новопавлівському і Торецькому напрямках, що прилягають до нього".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Напередодні журналісти CNN оцінили кількість втрачених Україною земель від початку повномасштабного вторгнення. Журналісти зазначають, що Київ втратив близько 11% від своєї території. А якщо враховувати й ті землі, які РФ захопила з 2014 року, то йдеться про 18% території України.

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