Агресор витратив зі свого бюджету за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.

На ведення кровопролитної війни в Україні Росія витрачає близько $300 млн на день.

Як повідомляє Forbes Ukraine, агресор витратив зі свого бюджету за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік. Попри це, РФ подвоює військовий бюджет.

За розрахунками Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ, прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го) становлять близько $167,3 млрд.

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Найбільші статті витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) та вартість знищеної техніки ($34 млрд).

Ця оцінка не включає постійні видатки на оборону не пов’язані з військовими діями. А також не включає економічні втрати країни-агресора.

Витрати агресора на війну

Фінансист Білл Браудер заявив, що 80% грошей, які мали витратити на війну проти України, вкрали російські чиновники.

Станом на травень 2023 року повідомлялося, що РФ витрачає на війну в Україні майже $373 млн щодня. Витрати російського бюджету на фінансування армії, кинутої на війну з Україною, на початок травня перевищили 3 трлн.

За даними Мінфіну, лише за відкритими статтями у розділі "національна оборона" бюджет витратив 789,8 млрд руб. станом на 15 травня. До цієї суми потрібно додати ще секретні витрати - 3 трлн руб., з яких 80% (2,4 трлн руб.) дістається військовим.

За розрахунками, які проводилися ще в травні, Кремль витрачає на війну з Україною 900 мільйонів доларів щодня.

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