Більша частина області ще з перших днів повномасштабної війни знаходиться під окупацією російських військ

Окупаційна влада Херсонщини не полишає наміру провести так званий "референдум" за приєднання області до Росії та активно "опрацьовує" місцеве населення, зокрема літніх людей.

Про це повідомляє у телеграмі Херсонська міська рада.

Відомо, що для організації псевдореферендуму окупаційна влада на місці шукає співробітників, приміщення та формує своїх медійників для пропаганди. Також активно перевіряються будинки й квартири, які знаходяться в радіусі кілометра від місць його проведення.

За розповідями місцевих, окупаційна влада почала роздавати пенсіонерам по 20 000 рублів, вимагаючи натомість персональні дані. Так звані "виплати" приносять людям, які раніше отримували пенсію "Укрпоштою"

Ба більше, на Херсонщині окупанти рекламують вступ до захоплених вишів – молоді обіцяють нібито безкоштовне навчання. Також дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи та Криму.

Як УНІАН вже писав, окупанти планують провести "референдум" до кінця вересня й намагаються знайти людей для його організації. Найчастіше згадується дата 15 вересня.

Водночас в ОП запевняють, що окупантам не вдасться зберегти контроль над територіями України, на яких збираються провести псевдореферендум про приєдання до РФ.

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