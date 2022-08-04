Москва демонструє, що сама не впевнена у тому, що їй вдасться зберегти контроль над захопленими територіями.

Окупанти не зможуть зберегти контроль над територіями України, на яких збираються провести псевдореферендум про приєдання до РФ.

Про це в інтерв’ю LB заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Жовква зауважив, що окупанти постійно змінюють дату проведення фейкового голосування. Зокрема, почали з’являтися заяви про перенесення "референдуму" з 11 вересня, єдиного дня голосування у Росії, на пізнішу дату.

"В будь-якому разі не хотілося б навіть цього аналізувати, бо ми впевнені, що такого референдуму не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем РФ", - заявив він.

Заступник голови ОПУ наголосив, що першою чергою інформація про "референдум" розповсюджується Кремлем на внутрішню аудиторію.

"Постійно надсилаючи ці сигнали про проведення "голосування", Москва демонструє, що сама не впевнена у тому, що їй вдасться зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями. Тому все, що в кремлі роблять, – транслюють подібну інформацію внутрішній російській аудиторії", - каже він.

Як писав УНІАН, що окупанти планують провести "референдум" до кінця вересня й намагаються знайти людей для його організації. Найчастіше згадується 15 вересня.

За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "единая россия". Окупанти складають "списки виборців", готуючись до "референдумів".

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