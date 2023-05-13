Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Внаслідок російського удару по Костянтинівці на Донеччині загинуло двоє людей, ще десятеро осіб зазнали поранень, серед вбитих та постраждалих є підлітки.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Так, серед загиблих 15-річна дівчина, а серед поранених двоє підлітків 15 та 16 років. "Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - додали в ОГПУ.

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Внаслідок обстрілу також пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

За даними правоохоронців, попередньо, російські військові вдарили по Костянтинівці з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Обстріли РФ - останні новини

Російські окупанти систематично обстрілюють прифронтові населені пункти Донеччини з артилерії та мінометів.

Зокрема, протягом 12 травня внаслідок російських обстрілів в області поранено чотирьох цивільних: двох у Дружківці та по одному у Костянтинівці та Георгіївці.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення через ворожі обстріли на Донеччині загинуло 1 тис. 502 людини, а ще 3 тис. 504 - зазнали поранень.

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