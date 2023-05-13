Внаслідок російського удару по Костянтинівці на Донеччині загинуло двоє людей, ще десятеро осіб зазнали поранень, серед вбитих та постраждалих є підлітки.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Так, серед загиблих 15-річна дівчина, а серед поранених двоє підлітків 15 та 16 років. "Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - додали в ОГПУ.
Внаслідок обстрілу також пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.
За даними правоохоронців, попередньо, російські військові вдарили по Костянтинівці з реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Обстріли РФ - останні новини
Російські окупанти систематично обстрілюють прифронтові населені пункти Донеччини з артилерії та мінометів.
Зокрема, протягом 12 травня внаслідок російських обстрілів в області поранено чотирьох цивільних: двох у Дружківці та по одному у Костянтинівці та Георгіївці.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення через ворожі обстріли на Донеччині загинуло 1 тис. 502 людини, а ще 3 тис. 504 - зазнали поранень.