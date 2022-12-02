Крім цього, окупанти продовжують оборонятися і завдають ударів по населеним пунктам правобережжя Херсонщини.

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на окупованій Херсонщині.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.

Крім цього, окупанти продовжують оборонятися і завдають ударів по населеним пунктам правобережжя.

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"Артилерійського впливу зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон", – заголосили в Генштабі.

Ситуація на Херсонщині

Російські загарбники відступили з правобережжя Дніпра в Херсонській області на лівобережжя. З 11 листопада Херсон, окупований на початку повномасштабного вторгнення, під контролем України.

Після відступу росіяни почали активно обстрілювати Херсон та громади області. Зокрема, за попередній тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонської області.

29 листопада російські окупанти поцілили в обласну клінічну лікарню в Херсоні. 30 листопада 34 рази обстріляли територію області.

Українські захисники тримають позиції ворога на лівому березі Дніпра Херсонської області під вогневим контролем.

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