Російські окупанти поцілили в областу клінічну лікарню в Херсоні.
У будівлі вибиті вікна, про це повідомили в Офісі президента.
"Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає.
Ситуація в Херсонській області під час війни з Росією - найважливіші новини
Збройні сили України наприкінці літа пішли в контрнаступ, зокрема, на півдні нашої держави.
9 листопада стало відомо, що російські загарбники вирішили відступити з правобережжя Дніпра в Херсонській області на лівобережжя через дуже серйозні проблеми з постачанням.
Вже 11 числа в Херсон зайшли наші захисники.
Після відступу окупанти постійно обстрілюють Херсон та громади області, є руйнування, жертви й постраждалі. 28 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що лише за тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонської області.