Унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав, зазначили в ОП.

Російські окупанти поцілили в областу клінічну лікарню в Херсоні.

У будівлі вибиті вікна, про це повідомили в Офісі президента.

"Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що постраждалих немає.

Ситуація в Херсонській області під час війни з Росією - найважливіші новини

Збройні сили України наприкінці літа пішли в контрнаступ, зокрема, на півдні нашої держави.

9 листопада стало відомо, що російські загарбники вирішили відступити з правобережжя Дніпра в Херсонській області на лівобережжя через дуже серйозні проблеми з постачанням.

Вже 11 числа в Херсон зайшли наші захисники.

Після відступу окупанти постійно обстрілюють Херсон та громади області, є руйнування, жертви й постраждалі. 28 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що лише за тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонської області.

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