Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника.

Штурмові групи російських окупантів проникли в бойові порядки українських військ на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє Офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") у Telegram. Зазначається, що протягом минулої доби на Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та неподалік Білої Гори.

Як поінформували в ОСУВ "Хотртиця", для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував автомобільну техніку, яка була знищена.

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"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, йдеться, що на Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Миролюбівки, Проміня, Нововасилівки, Зеленого, Котлиного. Тривали важкі бої в Лисівці, Даченському, Шевченко та Петропавлівці.

Ситуація на Торецькому напрямку

Окупаційні війська продовжують стирати українські населені пункти з лиця землі. Одним із таких міст є Торецьк Донецької області.

Зараз місто, в якому, за даними з відкритих джерел, до повномасштабного вторгнення РФ проживали біля 30 тис. людей, перетворилося на руїни. У бригаді "Хижак" при Департаменті патрульної поліції показали, як Торецьк виглядає тепер. На кадрах не було видно жодної вцілілої будівлі. Саме місто оповите димом, місцями можна побачити пожежі в напівзруйнованих багатоповерхівках.

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