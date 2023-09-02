В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова, вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

Російські окупанти завдали удару по Вугледару Донецької області, в результаті вибуху загинуло подружжя.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram-каналі. Зазначається, що сьогодні, 2 вересня, російська армія здійснила, ймовірно, авіаційний удар по Вугледару, в епіцентрі влучань опинилась житлова забудова.

"В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

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В Офісі генпрокурора поінформували, що вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Росія обстрілює цивільне населення України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, внаслідок обстрілу російськими окупантами Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов, який разом із колегами саме документував наслідки попередніх руйнувань, завданих РФ.

У серпні в результаті терористичних ударів Росії по житловому будинку в Покровську на Донеччині загинули дев'ять людей.

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