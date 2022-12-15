Загинув житель міста Марганець.

Внаслідок обстрілу російськими загарбниками Нікопольського району Дніпропетровської області є загиблий і поранені серед цивільного населення.

"Загинув житель міста Марганець. За остаточною інформацією, п'ятеро жителів району, чоловіки та жінки з міста Марганець і Червоногригорівської ТГ - отримали поранення різного ступеню тяжкості. Потерпілим надана амбулаторна та стаціонарна медична допомога", - повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram.

У цьому зв'язку сказано, що впродовж дня ворог атакував населені пункти з використанням РСЗВ та ствольної артилерії.

Відео дня

"У Марганці пошкоджено 20 приватних та 10 багатоповерхових житлових будинків, 14 господарських споруд, коледж, школу, магазини, автотранспорт, лінії газо- та електромережі", - додав він.

Крім того, в Нікополі пошкоджено чотири приватних та один багатоповерховий житлові будинки, господарські споруди, медичний заклад. Вогнеборцями ліквідовано пожежу.

Також в Червоногригорівській територіальній громаді пошкоджено 20 приватних житлових будинків, господарську споруду, АЗС, лінії електромережі.

"Ввечері армія РФ знову здійснила декілька пострілів по території району. Наслідки з'ясовуються. Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", - написав Євтушенко.

Обстріли окупантами Дніпропетровської області

Російські війська постійно тероризують Дніпропетровську область обстрілами: найбільше через це страждає Нікополь і Нікопольский район.

Зокрема, нещодавно росіяни всю ніч били з "Градів" і важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Красногригорівській та Марганецькій.