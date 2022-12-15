Російські стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією.

У Марганці на Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинув чоловік, ще трьох людей було поранено.

Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Вони знову накрили цей район вогнем з важкої артилерії.

За словами Резніченка, окупанти стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією. У Марганці пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж.

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"У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-рiчного чоловiка. Вони у лікарні", - розповів голова ОВА.

Війна в Україні - обстріли Дніпропетровщини

Російські війська після захоплення щоденно тероризують Дніпропетровську область обстрілами. Найбільше через це страждає Нікополь і Нікопольский район.

Зокрема, нещодавно росіяни всю ніч били з "Градів" і важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Красногригорівській та Марганецькій. Зафіксовано сім обстрілів, "прилетіло" понад 50 російських снарядів.

13 грудня стало відомо, що на береговій лінії Нікополя спрацювали встановлені ЗСУ мінні загородження, які покликані запобігти висадці російського десанту. Постраждалих серед місцевого населення немає, а от серед росіян можуть бути втрати.

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