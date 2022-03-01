Ворог наступає зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Російські війська розпочали штурм Херсона.

Про це у Telegram повідомляє Держспецзв'язку.

"Розпочався штурм Херсона. За інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, мер Херсона Ігор Колихаєв повідомляє, що місто блоковане силами РФ, на в'їздах до Херсона російська армія встановила блок-пости.

"Важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі. Якби я здав місто, як пишуть деякі розумники, ви б це відчули в перший день. Не ображайте мене такими фантазіями. Херсон був і залишається українським! Найгірше, що можна зробити зараз, це почати розвалювати місто зсередини", - підкреслив він.

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