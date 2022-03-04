Місцеве населення закликають не вірити фейкам.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нової хвилі дезінформації стосовно подій у Херсоні.

Про це йдеться у заяві Держспецзв'язку.

"4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричати, що Херсон - це "Херсонська народна республіка"", - повідомляють у відомстві.

Для цього у місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей".

"Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!", - закликають українців.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Зокрема, окупанти хочуть дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити українські війська до здачі, поширюючи дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ.

Зауважується також, що окупанти не дають можливості створити "зелений коридор", аби далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой з Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті - ще одна пропаганда для російського споживача", - додали також у МВС.

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