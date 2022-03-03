Т2 не працює по всьому місту.

У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

"За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що це фейк. Так окупанти хочуть дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити українські війська до здачі.

"Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!" - закликав Лагута.

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