Мережа сформували представники спецслужб РФ.

Затримано 3 глибоко законспірованих ворожих агентів, які розвідували позиції ЗСУ на півдні України.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Розкрита агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні.

"Під час спецоперації у Миколаївській області затримано 3 глибоко законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів", - сповістили в спецслужбі.

Відомостями агенти ділилися з російським куратором, надсилаючи повідомлення та фото з координатами.

"Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу", - зазначили в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Одеській області контррозвідники затримали російського агента, який коригував ворожі удари по мосту через Дністровський лиман. Встановлено, що про результати обстрілів затриманий доповідав своєму куратору через закриті канали зв'язку.

Також було затримано рецидивіста, який був коригувальником ракетних обстрілів ворога в районі Бахмуту.

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