Містян закликали реагувати на сигнали про повітряну тривогу.

Аеропорт Кривого Рогу сьогодні потрапив під ракетний обстріл з боку російських терористів.

Про це повідомив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Коротко. Для тих, хто несерйозно ставиться до сигналу "Повітряна тривога". Щойно два прильоти ракет по аеропорту в Лозуватці. Воронки до п'яти метрів. Люди не постраждали. Хочу нагадати, що сигнал "Повітряна тривога" подається завчасно і у вас завжди є від 5 до 10 хвилин (залежно від того, звідки вийшли ракети) щоб пройти в укриття", - написав він у Facebook.

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