Встановлено, що одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців «Союзу Добровольців Донбасу».

Російсько-окупаційні війська планують на Донбасі низку провокацій на Великдень із використанням озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє прес-центр штабу операцій Об'єднаних сил з посиланням на розвідку.

Читайте такожВійськові експерти про відведення військ РФ: деяка загроза наступу зберігається"За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, 25 квітня цього року сплановано проведення низки провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування типу «піксель», яке використовується підрозділами Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців «Союзу Добровольців Донбасу», які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади.

"При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення. Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан. Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, командування Об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.

Ескалація на Донбасі: що відомо

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Автор: Леся Лещенко