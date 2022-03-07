Одна з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley пророкує дефолт Росії.

Одна з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley пророкує дефолт Росії. Він очікується в середині квітня, коли закінчиться 30-денний пільговий період по доларових бондах з погашенням в 2023 і 2043 роках.

Про це пише Bloomberg.

"Ми вважаємо дефолт найбільш вірогідним сценарієм. Він навряд чи буде схожий на звичайний дефолт, а Венесуела, мабуть, є найбільш відповідним порівнянням", - сказано в повідомленні.

За даними Morgan Stanley, існує невизначеність щодо того, чи зможуть банки США приймати купонні виплати від Міністерства фінансів Росії.

Нагадаємо, російські олігархи втрачають мільярди доларів через війну з Україною. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Найбільше постраждали Вагіт Алекперов і Олексій Мордашов.

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