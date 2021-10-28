Представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш підкреслив, що ЗСУ були змушені застосувати безпілотник, бо в результаті ескалації на Донбасі за останні дні загинули двоє українських військовослужбовців.

На засіданні Тристоронньої контактної групи, яке пройшло в середу, 27 жовтня, представників Росії найбільше цікавило питання застосування Україною турецького безпілотника Bayraktar.

Про це в Facebook повідомив представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш.

"Звичайно, представників Росії з Луганська і Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА "Байрактар". Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тому нічого нового в застосуванні БПЛА на Донбасі немає", - поділився він.

Гармаш підкреслив, що Збройні сили України були змушені застосувати безпілотник, бо в результаті ескалації на Донбасі за останні дні загинули двоє українських військовослужбовців.

"Щоб охолодити агресивність противника і з метою уникнення зайвих жертв, ми застосували "Байрактар", який з хірургічною точністю придушив вогневу точку противника. Незрозуміло, чому це викликало таку істеричну реакцію, якщо, як заявила громадянка Ніканорова у них "достатньо сил і засобів, щоб з Байрактарами впоратися". Мабуть, ці "сили і засоби" ще не довезли з московського воєнторгу", - написав представник Донецька в українській делегації.

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Безпілотник Bayraktar TB2-довідка УНІАН

Дрон Bayraktar TB2 відомий тим, що має велику тривалість польоту. Він може перебувати в повітрі протягом цілої доби і 34 хвилин. Безпілотник створений для спостереження за територією з повітря. Він може швидко виявляти мету.

Турецький безпілотник отримав чотири ракети, серед яких керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Літальний апарат відрізняється сучасним програмним забезпеченням і системою управління. Дрон оснащений декількома камерами і системою спостереження.

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.

ЗСУ повідомляла, що турецькі ударні безпілотники істотно посилять обороноздатність України.

У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2.

В "Укроборонпромі" назвали головні переваги дронів і зазначили, що вони точно б'ють по терористах.

У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

Автор: Денис Прядко