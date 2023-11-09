Втрати серед високопоставлених офіцерів підтверджують як українські, так і російські джерела.

Розкрито деталі удару Збройних сил України по лігву російських загарбників у тимчасово окупованому Скадовську.

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", їхній кореспондент Марк Крутов розкрив геолокацію удару. Йдеться про базу "Лотос". По будівлі нібито вдарили HIMARS.

"Зруйновано другий поверх будівлі, пише він, за повідомленнями і російських, і українських джерел, убито кілька високопоставлених російських офіцерів", - йдеться у повідомленні.

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Удар по Скадовську

У четвер, 9 листопада у тимчасово окупованому росіянами місті Скадовськ Херсонської області було "гаряче" - спочатку повідомлялося про "приліт" по ворогах, які знаходилися на базі "Лотос", а потім відомості уточнили.

Є попадання у будівлю, яка знаходиться біля "Лотоса", і супротивники зазнали втрат, поділився радник мера захопленого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко в Telegram. За його даними, вже відомо про п'ять "хороших руських", які ніколи не повернуться додому (були ліквідовані - Ред.), а також про "мінімум 15 поранених".

Нагадаємо, російські загарбники увійшли в Скадовськ на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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