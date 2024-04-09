Вона зауважує, що інформацію про розстріл ворог використовує для демотивації та залякування українців.

Начальниця Координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк стосовно розстрілу російськими окупантами українських військових зауважила, що наразі триває ідентифікація місця та людей.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи вдалося з’ясувати деталі щодо чергового злочину російських окупантів - розстрілу українських військовополонених на лівому березі Херсонської області.

"Робота ще триває. Пам’ятаємо про те, що інформація вийшла саме з російських джерел. Вони її використовують зі свого боку для того, щоб демотивувати наших воїнів, налякати, залякати людей України в цілому, - тим, що ось така гірка доля може бути", - зазначила Гуменюк.

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Водночас вона підкреслила, що "ще не ідентифіковано, що це дійсно біля Кринок було". "По-друге, не ідентифіковані люди. Але робота триває. Такий випадок не залишиться без уваги. Він вже задокументований як злочин росіян", - зауважила речниця.

Гуменюк висловила упевненість, що за результатом спільних зусиль Сил оборони України та правоохоронних органів буде "правильний результат" та перадача цієї справи до міжнародного трибуналу.

Розстріл українських військових біля Кринок

7 квітня у соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як російські військові розстрілюють трьох українських полонених. Ймовірно розстріл відбувся у районі Кринок Херсонської області.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби вони задокументували цей злочин.

В Офісі генерального прокурора перевіряють інформацію про розстріл. За словами керівника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрія Бєлоусова, є всі ознаки того, що українські захисники не чинили спротиву та не мали при собі зброї.

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