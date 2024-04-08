У ГУР заявили, що дані наразі перевіряються.

Днями у мережі росіяни оприлюднили відео з розстрілом українських військовополонених під Кринками. База даних про окупантів та колаборантів Evocation заявляє, що наказ віддав полковник Сергій Іштуганов.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив LIGA.net, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє інформацію щодо цього чергового воєнного злочину російських окупантів.

Згідно з даними Evocation, розстріл українських військовополонених скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії Повітряно-десантних військ РФ за наказом Іштуганова для залякування бійців ЗСУ. Сам полковник воює проти України з початку повномасштабного вторгнення. Він воював у складі 31-ї десантно-штурмової бригади, де був заступником командира. Саме цей підрозділ намагався захопити аеродром Гостомель під Києвом.

Відео дня

У грудні 2022 року Іштуганов отримав нагороду від російського правителя Володимира Путіна – зірку "героя Росії". Полк, яким він командує з листопада перебуває на Херсонському напрямку, зокрема, лівий берег Дніпра.

Окупантів з цього полку раніше звинувачували у вимаганнях, грабежах і вбивствах мирного населення на тимчасово окупованій частині Херсонщини, а їхні командири прославились жорстокістю до особового складу.

Розстріл українських військовополонених у Кринках: що відомо

7 квітня 2024 року в Telegram з'явилося відео, у якому зафіксовано, як військові РФ розстрілюють трьох полонених українських бійців. В описі вказується, що військовий злочин скоїли поблизу населеного пункту Кринки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування. Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт.

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявляла, що деталі ще встановлюються, тому що по такому відео складно ідентифікувати людей.

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