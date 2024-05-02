Таким чином, Анкара відхилила прохання Вашингтона піти на такий крок.

Влада Туреччини відмовилася передавати закуплені у РФ зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400 "Тріумф" Україні.

Про це заявив міністр оборони країни Яшар Гюлер в інтерв'ю CNN Turk. Таким чином, Анкара відхилила прохання Вашингтона піти на такий крок.

"Для нас не може бути й мови про експорт нашої системи С-400 будь-якій країні", - сказав турецький міністр. Відео дня

Передача Україні ЗРК С-400

Інформація про те, що США обговорювали з турецькою владою можливість передачі Україні російських С-400, з'явилася ще в березні 2022 року. Агентство Reuters тоді повідомляло, що переговори велися неофіційно. На думку турецьких аналітиків, Анкара назвала ідею невдалою.

Новий поштовх до обговорення теми дала заява заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд наприкінці січня цього року. Вона стверджувала, що Вашингтон погодиться на повернення Туреччини в програму постачання винищувачів F-35 за умови відмови від російських ЗРК С-400.

Тоді аналітики зазначили, що, ймовірно, відмова від С-400 означатиме передачу їх Україні. Однак, проблема тут не стільки в площині турецько-американських відносин, скільки в турецько-російських. "Відмова від закупленої у РФ зброї стане ударом по російсько-турецьких відносинах і підірве імідж Туреччини, як надійного партнера", - писало видання Defense Express.

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