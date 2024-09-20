Наразі бої тривають на підступах до міста.

Російським окупантам не вдалося зайти до міста Селідове Донецької області, бої точаться на підступах до міста.

"Противник у місто не проникав, бої точаться на підступах. Хоча російські воєнкори активно продовжують висвітлювати тему, нібито вони вже в місті Селидове, але це не так. Селидове - повністю під нашим контролем", – розповів в ефірі "Апостроф.TV" офіцер НГУ Олександр Рясний.

Він також додав, що наразі окупанти намагаються захопити якомога більше населених пунктів на Покровському напрямку до кінця холодів. За словами військового, окупанти використовують техніку – а саме танки, БТРи та БМП лише у тому випадку, коли перед цим вдалося закріпитися піхоті. Загалом же мета ворога, каже військовий, закріпитися і створити логістичні хаби та плацдарм для майбутніх наступальних кампаній.

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За даними The Guardian, Росія передбачала вторгнення Сил оборони України в Курську область за кілька місяців до початку операції. Це стало відомо із захоплених на території Курщини документів МВС, ФСБ і армії Росії.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських окупантів. Крім того, він додав, що зараз українським оборонцям вдалося зменшити штурмовий потенціал загарбників на Донеччині.

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