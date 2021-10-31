Воїна евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Упродовж поточної доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні, внаслідок обстрілу поранено українського військовослужбовця.

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В районі Світлодарська та Новоолександрівки російські найманці здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів вони відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. А в бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, додали в штабі.

Як повідомляло видання Washington Post, останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки й військовослужбовців.

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Автор: Тамара Отовська