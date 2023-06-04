Водночас, ситуація на Східному напрямку ускладнюється, російські окупанти намагаються прорвати українську оборону.

Сили оборони України завдяки контратаці змогли просунутися на 400 м на Сватівському напрямку у Луганській області.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він відвідав частини українських військ, які тримають оборону на найбільш напружених ділянках фронту.

Зокрема, ворог, посиливши свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з вʼязнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах, перейшов до ведення наступальних дій в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне, намагаючись прорвати оборону українських військ і розвинути наступ. Бої в цих районах тривають майже цілодобово.

Відео дня

"Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне вирішення проблемних питань на місці. Це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями. В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи і бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту" , - повідомив Сирський.

За його словами, кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців для їх практичного виконання, тобто узгоджених дій штабів та підрозділів для успішного виконання бойових завдань.

"Тоді навіть чисельна перевага не допомагає ворогу. Як приклад, хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів. Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу" , - наголосив генерал-полковник.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України відбили всі наступи за минулу добу, деякі росіяни втекли з позицій. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Втрати загарбників серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 орієнтовно склали 209 940.

Вас також можуть зацікавити новини: