У суботу, 3 червня, на фронті відбулось 23 бойових зіткнення.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу, протягом минулої доби, 3 червня, відбулось 23 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаційного удару в районі Гатище Харківська область. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай, Дмитрівка Чернігівської області; Атинське, Безсалівка, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області та завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог безуспішно намагався наступати в районі Білогорівки Луганської області та Спірного - Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області та Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наступальні дії РФ вела у напрямках Іванівського та Білої Гори, але успіху не мала. Противник завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, але завдав авіаційних ударів в районі адміністративного центру. Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник також намагався наступати наступальні дії в районі міста Мар’їнка, але ЗСУ відбили усі 11 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці, але продовжує знищувати наші міста і села. Зокрема, ворог завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів, поряд з лінією бойового зіткнення, зокрема, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Однак при цьому завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Війна в Україні - останні новини

Авіація Збройних сил України за минулу добу, 3 червня, завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Найбільшою небезпекою для України у війні з російськими окупантами є надання ворогу часу, оскільки його РФ використає для посилення своїх можливостей. Таку думку висловив британський експерт, полковник у відставці Глен Грант.

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