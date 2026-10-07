Сили оборони атакували аеродром в РФ та пункти управління БпЛА, - Генштаб

Зокрема, уражено аеродром "Сеща" у Брянській області РФ.

6 жовтня та в ніч на 7 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил, зокрема, уражено аеродром "Сеща" у Брянській області РФ. Ступінь збитків уточнюється.

Також зазначається, що в районі населеного пункту Гриньово Брянської області РФ уражено станцію радіоелектронної боротьби противника, а в районі Еліонки цієї ж області – радіолокаційну станцію.

Водночас, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських окупантів.

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"Українські воїни завдали ударів по пунктах управління БпЛА противника в районах Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області, а також КСП у районі Гірника Донецької області. У районах Українська та Курахівки Донецької області уражено командно-спостережні пункти противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Генштабі поінформували, що на тимчасово окупованій території Луганської області в районі Криничного уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських окупантів, а в районі Кондрючого – склад паливно-мастильних матеріалів.

Удари по РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові вночі завдали успішних ударів у глибокий тил Російської Федерації у відповідь на її жорстокі атаки проти цивільного населення України.

За його словами, це справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По двох нафтових обʼєктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах.

Крім того, також українські військові відповіли російським загарбникам і в Чорному морі.

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