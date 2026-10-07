Два нафтові об’єкти і полігон: Зеленський розкрив результати нічних ударів по РФ (відео)

Уражено об’єкти, які допомагають Росії фінансувати ведення війни проти України.

Українські військові вночі завдали успішних ударів у глибокий тил Російської Федерації у відповідь на її жорстокі атаки проти цивільного населення України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. "Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По двох нафтових обʼєктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах", - наголосив Зеленський.

Крім того, також українські військові відповіли російським загарбникам і в Чорному морі.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 жовтня біля узбережжя Сочі загорілося судно Aframax Rio, яке є танкером "тіньового флоту" РФ. Цей танкер перевозив сиру нафту з Новоросійська до Індії.

Раніше в Україні обіцяли "вимкнути" російську військову машину, знищивши інфраструктуру, флот, об’єкти паливно-енергетичного комплексу, логістику та підприємства, що працюють на війну.

А у ніч на 9 вересня Сили оборони уразили низку важливих цілей противника. Зокрема у Новоросійську були уражені кораблі, а в Анапі - палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8.

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