Постраждали як ЗРК, так і системи ППО ворога.

Сили оборони України минулої доби влучно засмажили важливу техніку ворога: удар прийшовся по 6 районах зосередження військ та ресурсів РФ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Нові втрати Росії станом на 23 лютого

Сили оборони України за минулу добу знищили тисячу загарбників. Також було знищено 49 артилерійських систем та 37 бойових машин піхоти.

В останній тиждень ЗСУ вдалося знищити сім російських літаків, у тому числі два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35 були збиті 17 лютого.

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко заявив, що збиття семи російських літаків є результатом роботи українських Сил протиповітряної оборони.

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