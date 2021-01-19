Серед українських воїнів бойових втрат немає.

На Донбасі з початку доби ворог один раз порушив режим тиші.

Читайте такожБойовики на Донбасі зменшили кількість обстрілів: як минула доба в ООСПро це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

«Протягом поточної доби, 19 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню», - сказано у зведенні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також з великокаліберного кулемета.

«На обстріл наші захисники дали противнику адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», - додали у штабі.

Серед українських воїнів бойових втрат немає.

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Автор: Леся Лещенко