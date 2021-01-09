З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.

Минулої доби на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожУ Міноборони спростували закупівлі російського картопляного пюреПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Протягом минулої доби, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Переважна більшість обстрілів здійснена збройними формуваннями Російської Федерації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», - йдеться в повідомленні.

Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного противник 4 рази відкривав вогонь в бік українських позицій з різного озброєння: мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав і поблизу Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Південного. «Тут ворог відкрив провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону «Горлівка–Торецьк». Для уникнення жертв, робочу бригаду було негайно виведено із району обстрілу, роботи припинено», - йдеться в повідомленні.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає», - поінформували у штабі.

Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення ООС спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.

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Автор: Юлія Янкевич