Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

В районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування РФ з початку доби 6 разів порушили режим тиші.

Читайте такожНа Донбасі снайпер бойовиків застреливши українського військовогоПро це прес-центр штабу ООС повідомляє у вечірньому зведенні станом на 17.00. «Протягом поточної доби, 13 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню», - сказано у зведенні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний, збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

Поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Крім того, українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Зокрема, значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районі полігонів є прямим доказом проведення навчання та бойового злагодження підрозділів російсько-окупаційних військ, зауважили у штабі.

Також було зафіксовано проведення російськими найманцями інженерних робіт з розширення оборонних позицій в районі Донецького аеропорту в напрямку лінії розмежування.

Разом з тим на блокпосту поблизу населеного пункту Кремінець найманець збройних формувань РФ на 50 хвилин затримав патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який їхав у напрямку Донецька.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.

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Автор: Вікторія Токарєва